UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заступника голови МЗС Китаю понизили, оскільки він не спрогнозував напад РФ на Україну, - FT

Фото: колишній заступник голови МЗС Китаю Ле Юйчен (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після вторгнення Росії в Україну китайська влада понизила на посаді заступника міністра закордонних справ Ле Юйчен, адже він не зміг спрогнозувати широкомасштабну агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що Путін не попереджав Сі Цзіньпіна про підготовку нападу на Україну, проте зазначив, що Росія буде готова відповісти у разі атаки ЗСУ на свою територію.

Китай, у свою чергу, сприйняв це як сигнал про потенціал обмеженої військової участі, а не масового вторгнення.

За словами китайських чиновників, саме у зв'язку з неповним розуміння ситуації було понижено Ле Юйчена, який на момент вторгнення був віце-міністром закордонних справ і головним експертом міністерства з Росії.

Про Ле широко говорили в офіційних колах Китаю як про ймовірного наступного міністра закордонних справ. Зараз він обіймає посаду заступника голови Національної адміністрації телебачення і радіомовлення.

"Ле був понижений на два рівні старшинства. Його визнали відповідальним за провал розвідки про вторгнення Росії", - сказало джерело видання, що знайоме з темою.

Як повідомлялося раніше, Держдеп США висловив занепокоєння через глобальне партнерство Китаю з Росією.

До того ж, у Штатах слідкують за кожним рішенням, яке приймає Китай у відповідь на прохання РФ про допомогу у сфері безпеки, щоб у разі чого застосувати важелі впливу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКитайВійна Росії проти України