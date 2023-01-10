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Замглавы МИД Китая понизили, поскольку он не спрогнозировал нападение РФ на Украину, - FT

Фото: бывший замглавы МИД Китая Ле Юйчен (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

После вторжения России в Украину китайские власти понизили в должности замминистра иностранных дел Ле Юйчен, ведь он не смог спрогнозировать широкомасштабную агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Путин не предупреждал Си Цзиньпина о подготовке нападения на Украину, однако отметил, что Россия будет готова ответить в случае атаки ВСУ на свою территорию.

Китай, в свою очередь, воспринял это как сигнал о потенциале ограниченного военного участия, а не массового вторжения.

По словам китайских чиновников, именно в связи с неполным пониманием ситуации был понижен Ле Юйчен, который на момент вторжения был вице-министром иностранных дел и главным экспертом министерства из России.

О Ле широко говорили в официальных кругах Китая как о вероятном следующем министре иностранных дел. В настоящее время он занимает должность заместителя главы Национальной администрации телевидения и радиовещания.

"Ле был понижен на два уровня старшинства. Его признали ответственным за провал разведки о вторжении России", - сказал источник, знакомый с темой издания.

Как сообщалось ранее, Госдеп США выразил обеспокоенность по поводу глобального партнерства Китая с Россией.

К тому же, в Штатах следят за каждым решением, которое принимает Китай в ответ на просьбу РФ о помощи в сфере безопасности, чтобы в случае чего применить рычаги влияния.

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