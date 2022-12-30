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Держдеп США висловив занепокоєння через глобальне партнерство Китаю з РФ, - CNN

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П'ятниця 30 грудня 2022 23:28
Держдеп США висловив занепокоєння через глобальне партнерство Китаю з РФ, - CNN Фото: Володимир Путін та Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Представник Державного департаменту США висловив занепокоєння з приводу оголошеного главою Китаю Сі Цзіньпіном після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним глобального партнерства між країнами, оскільки Кремль продовжує свою війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Пекін стверджує, що він нейтральний, але його поведінка ясно показує, що він все ще інвестує в тісні зв'язки з Росією", - сказав журналістам представник Держдепу.

Він також зазначив, що Штати та Європа попередили КНР про наслідки через надання Росії військової допомоги у її війні проти України або "систематичної допомоги в обході санкцій".

"Ми уважно стежимо за діяльністю Пекіна", - сказав американський чиновник, додавши, що "ті, хто стане на бік Москви в цій несправедливій війні, неминуче опиняться на неправильній стороні історії".

"Світ спостерігає за тим, які країни відстоюють основні принципи свободи, самовизначення та суверенітету, а які стоять чи мовчазно підтримують Росію у її навмисній та неспровокованій війні на вибір", - зазначив представник Держдепу.

Раніше повідомлялося, що 30 грудня глава КНР Сі Цзіньпін провів відеопереговори з російським диктатором Путіним і заявив, що Китай готовий до партнерства "без обмежень" з РФ.

Нагадаємо, РБК-Україна також писала про те, що Путін запросив лідера Китаю з візитом до Москви навесні 2023 року.

На чиєму боці Китай у війні Росії проти України, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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