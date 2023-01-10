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США пригрозили Китаю наслідками у разі допомоги Росії

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США, Вівторок 10 січня 2023 00:08
США пригрозили Китаю наслідками у разі допомоги Росії Фото: речник Держдепартаменту США Нед Прайс (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

США слідкує за кожним рішенням, яке приймає Китай у відповідь на прохання Росії про допомогу у сфері безпеки, щоб у разі чого застосувати важелі впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державного департаменту США Неда Прайса.

"Ми дуже уважно стежимо за рішеннями, які приймає КНР у відповідь на будь-які російські запити допомоги у сфері безпеки", - сказав Прайс.

Він також підкреслив, що Вашингтон неодноразово пояснював Китаю, "якою буде ціна", якщо Пекін вирішить допомогти Росії у систематичному ухилянні від санкцій США чи захоче надати допомогу у сфері безпеки, яка потім буде використана Росією для війни в Україні.

Нагадаємо, раніше Держдеп США висловив занепокоєння через глобальне партнерство Китаю з РФ.

РБК-Україна раніше повідомляло, що загрози з боку РФ та Китаю можуть призвести до нового буму виробництва зброї у США.

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