Заступника голови ДСНС відсторонили через "вибуховий подарунок" начальнику поліції Польщі

Заступника голови ДСНС Дмитра Бондара відсторонили від посади через передачу голові поліції Польщі Ярославу Шимчику подарунка у вигляді гранатомета, який згодом вибухнув у його кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ і адміністрації Маріуша Камінського у Twitter .

"Я отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар, відсторонений від посади", - написав він.

Камінський додав, що в Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі.

Нагадаємо, 15 грудня у Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, який йому передав один із керівників українських служб. Його госпіталізували.

Внаслідок вибуху гранатомета постраждали 3 особи.

Після виписки з лікарні голова польської поліції Ярослав Шимчик поділився подробицями вибуху "українського подарунку" в його кабінеті.

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