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Замглавы ГСЧС отстранили из-за "взрывного подарка" начальнику полиции Польши

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Вторник 20 декабря 2022 14:08
Замглавы ГСЧС отстранили из-за "взрывного подарка" начальнику полиции Польши Фото: заместитель главы ГСЧС Дмитрий Бондарь (dsns.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Заместителя главы ГСЧС Дмитрия Бондаря отстранили от должности из-за передачи главе полиции Польши Ярославу Шимчику подарка в виде гранатомета, который впоследствии взорвался в его кабинете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминского в Twitter.

"Я получил информацию, что лицо, ответственное за передачу подарка коменданту полиции Польши генералу Шимчику, заместитель главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям генерал Бондарь, отстранен от должности", - написал он.

Каминский добавил, что в Украине также открыто уголовное производство по этому делу.

Напомним, 15 декабря в Польше взорвался подарок для начальника полиции, который ему передал один из руководителей украинских служб. Его госпитализировали.

В результате взрыва гранатомета пострадали 3 человека.

После выписки из больницы глава польской полиции Ярослав Шимчик поделился подробностями взрыва "украинского подарка" в его кабинете.

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