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Начальник поліції Польщі розповів подробиці про вибух "українського подарунку"

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Польша, Субота 17 грудня 2022 20:49
Начальник поліції Польщі розповів подробиці про вибух "українського подарунку" Фото: Начальник поліції Польщі розповів подробиці про вибух в його кабінеті (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Після виписки з лікарні голова польської поліції Ярослав Шимчик вперше поділився подробицями вибуху "українського подарунку" в його кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал RMF FM.

"Коли я пересував використані гранатомети, подаровані українцями, стався вибух", - каже начальник поліції Польщі Шимчик.

Міністерство внутрішніх справ і прокуратура Польщі раніше не підтверджували повідомлення ЗМІ про те, що вибух у середу в поліцейському управлінні у Варшаві стався з гранатомета.

За словами Шимчика, він отримав дві пускові установки в якості подарунка під час візитів до поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Начальник поліції стверджує, що його запевнили, що пускові установки не були заряджені, після чого польська делегація відвезла їх назад до Варшави на машині.

"Вибух був потужний - сила удару пробила підлогу, а з іншого боку пошкодила стелю", - розповів Шимчик.

Він додав, наступного дня після повернення хотів відкласти подарунки від українців у підсобку свого кабінету, і в той момент, коли він переносив один із гранатометів в вертикальному положенні "буквально через секунду пролунав вибух".

Нагадаємо, внаслідок вибуху гранатомета, подарованого головнокомандувачу поліції Польщі під час візиту в Україну, постраждали 3 особи.

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Польща полиция Вибух
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