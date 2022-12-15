Отримав в Україні. У Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції

У четвер, 15 грудня, у Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, який йому передав один з керівників українських служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Як зазначає відомство, сьогодні у кімнаті, що примикає до кабінету начальника поліції, стався вибух.

"Один з подарунків, отриманих командувачем під час робочого візиту до України 11-12 грудня цього року, де він зустрівся з керівниками української поліції та Служби з надзвичайних ситуацій, вибухнув. Це був подарунок від одного з керівників українських служб. Внаслідок вибуху командир отримав легкі поранення та відучора знаходиться у лікарні під наглядом", - сказано в повідомленні МВС.

Також легкі травми, які не потребують госпіталізації, отримав співробітник Головного управління поліції.

У МВС додають, що вже попросили українську сторону надати пояснення. Справою зайнялися прокуратура та відповідні служби.

У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на подію.

"Бачили цю інформацію. З'ясовуємо деталі", - сказали РБК-Україна в МЗС.