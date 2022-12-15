ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Отримав в Україні. У Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції

Новость на русском →
Варшава, Четвер 15 грудня 2022 16:46
Отримав в Україні. У Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції Ілюстративне фото: у Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, який він одержав в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 15 грудня, у Польщі вибухнув подарунок для начальника поліції, який йому передав один з керівників українських служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Як зазначає відомство, сьогодні у кімнаті, що примикає до кабінету начальника поліції, стався вибух.

"Один з подарунків, отриманих командувачем під час робочого візиту до України 11-12 грудня цього року, де він зустрівся з керівниками української поліції та Служби з надзвичайних ситуацій, вибухнув. Це був подарунок від одного з керівників українських служб. Внаслідок вибуху командир отримав легкі поранення та відучора знаходиться у лікарні під наглядом", - сказано в повідомленні МВС.

Також легкі травми, які не потребують госпіталізації, отримав співробітник Головного управління поліції.

У МВС додають, що вже попросили українську сторону надати пояснення. Справою зайнялися прокуратура та відповідні служби.

У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на подію.

"Бачили цю інформацію. З'ясовуємо деталі", - сказали РБК-Україна в МЗС.

Нагадаємо, 15 листопада в Польщі впали дві ракети, які призвели до загибелі двох людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща полиция Вибух
NEWS
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
DAILY
В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни
Юлія Акимовакоресподент В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни