Заступник Резнікова обговорив допомогу Україні з лідерами правлячої партії Німеччини

Заступник голови Міноборони Андрій Шевченко провів переговори з головою фракції СДПН у Бундестазі Рольфом Мютценіхом та співголовою цієї партії Ларсом Клінгбайлем. Сторони обговорили допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України в Telegram .

Як зазначають у відомстві, німецьким депутатам розповіли про ситуацію на фронтах, а також про важливість підтримки позитивної динаміки постачання Україні необхідного озброєння та іншої допомоги.

Шевченко подякував уряду та народу Німеччини за підтримку України у боротьбі проти росіян та за ухвалені Бундестагом рішення, які дозволяють посилити українське військо.

"Німецькі парламентарі висловили готовність продовжувати підтримувати Україну та засвідчили свою солідарність з українським народом", - додають у Міноборони.