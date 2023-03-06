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Заместитель Резникова обсудил помощь Украине с лидерами правящей партии Германии

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Киев, Понедельник 06 марта 2023 18:38
Заместитель Резникова обсудил помощь Украине с лидерами правящей партии Германии Фото: замглавы Минобороны Андрей Шевченко и лидеры партии СДПГ Рольф Мютцених и Ларс Клингбайль (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Иван Носальский

Заместитель главы Минобороны Андрей Шевченко провел переговоры с главой фракции СДПГ в Бундестаге Рольфом Мютценихом и сопредседателем этой партии Ларсом Клингбайлем. Стороны обсудили помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, немецким депутатам рассказали о ситуации на фронтах, а также о важности поддержания позитивной динамики поставок Украине необходимого вооружения и другой помощи.

Шевченко поблагодарил правительство и народ Германии за поддержку Украины в борьбе против россиян и за принятые Бундестагом решения, которые позволяют усилить украинское войско.

"Немецкие парламентарии выразили готовность продолжать поддерживать Украину и засвидетельствовали свою солидарность с украинским народом", - добавляют в Минобороны.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине сегодня, 6 марта, с рабочим визитом находятся лидеры немецкой правящей партии Рольф Мютцених и Ларс Клингбайль.

Также мы писали, что, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, его страна хочет наращивать производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддерживать Украину.

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