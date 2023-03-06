Заместитель Резникова обсудил помощь Украине с лидерами правящей партии Германии
Заместитель главы Минобороны Андрей Шевченко провел переговоры с главой фракции СДПГ в Бундестаге Рольфом Мютценихом и сопредседателем этой партии Ларсом Клингбайлем. Стороны обсудили помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.
Как отмечают в ведомстве, немецким депутатам рассказали о ситуации на фронтах, а также о важности поддержания позитивной динамики поставок Украине необходимого вооружения и другой помощи.
Шевченко поблагодарил правительство и народ Германии за поддержку Украины в борьбе против россиян и за принятые Бундестагом решения, которые позволяют усилить украинское войско.
"Немецкие парламентарии выразили готовность продолжать поддерживать Украину и засвидетельствовали свою солидарность с украинским народом", - добавляют в Минобороны.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине сегодня, 6 марта, с рабочим визитом находятся лидеры немецкой правящей партии Рольф Мютцених и Ларс Клингбайль.
Также мы писали, что, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, его страна хочет наращивать производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддерживать Украину.
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