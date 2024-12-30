Застосувала понад 1 600 засобів: стало відомо скільки разів РФ била по Києву цього року

Цього року у Києві прозвучало 500 повітряних тривог під час яких російська армія завдала 200 ударів по столиці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, російські війська застосували проти мирного Києва понад 1 600 засобів ураження різного типу:

понад 1 300 дронів;

понад 200 крилатих ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К/Калібр);

24 балістичні ракети (Іскандер-М/КN-23);

22 аеробалістичні ракети "Кинджал";

7 гіперзвукових ракет "Циркон".

Він зауважив, що наймасованішою атакою на Київ став комбінований удар, під час якого ворог застосував одночасно 78 засобів ураження, з яких 49 ракет Х-101 та 10 аеробалістичних ракет "Кинджал". Цього року Київ витримав 6 масованих та 14 комбінованих повітряних ударів.

За 2024 рік Росія пошкодила у Києві майже 550 житлових будинків.

Обстріл Києва та області

Нагадаємо, вранці 20 грудня російська армія завдала удару по Києву. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунало кілька вибухів.

Згодом Київська міська державна адміністрація оприлюднила інформацію та зображення руйнувань, які спричинив цей обстріл.

Варто зауважити, що під час цієї атаки у Голосіївському районі Києва пошкоджено костел Святого Миколая. В історичній будівлі вибиті вікна, посипалися вітражі.