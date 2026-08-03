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"Резерв+" не працює: що відомо

09:50 03.08.2026 Пн
1 хв
Яка причина збою в роботі застосунку?
aimg Олена Чупровська
Фото: застосунок "Резерв+" не працює (Віталій Носач, РБК-Україна)

Застосунок "Резерв+" не працює.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як стало відомо, "Резерв+" перестав працювати уранці, 3 серпня.

При вході до застосунку користувачі бачать повідомлення "У нас технічна проблема. Вибачте, будь ласка, спробуйте ще раз".

Оновлено.

У Міноборони повідомили журналістам РБК-Україна, що жодного збою в роботі застосунку не відбулось.

Причина несправностей - велике навантаження.

Раніше у Міноборони радили мати при собі фізичний документ. Для цього потрібно заздалегідь завантажити PDF-версію.

Для цього потрібно увійти на головний екран застосунку, знайти "+" та натиснути "Завантажити PDF".

Раніше РБК-Україна писало, що навіть сплачені штрафи не можуть гарантувати спокою при порушенні військового обліку.

Адвокат пояснила, що при сплаті штрафу новий може з'явитися буквально за декілька годин.

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