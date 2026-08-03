RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Резерв+" не работает: что известно

09:50 03.08.2026 Пн
1 мин
Какова причина сбоя в работе приложения?
aimg Елена Чупровская
Фото: приложение "Резерв+" не работает (Виталий Носач, РБК-Украина)

Приложение "Резерв+" не работает.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как стало известно, "Резерв+" перестал работать утром, 3 августа.

При входе в приложение пользователи видят сообщение "У нас техническая проблема. Извините, пожалуйста, повторите попытку".

Обновлено.

В Минобороны сообщили журналистам РБК-Украина, что ни одного сбоя в работе приложения не произошло.

Причина неисправностей - большая нагрузка.

Ранее в Минобороны советовали иметь при себе физический документ. Для этого необходимо заранее загрузить PDF-версию.

Для этого необходимо войти на главный экран приложения, найти "+" и нажать "Загрузить PDF".

Ранее РБК-Украина писала, что даже уплаченные штрафы не могут гарантировать покоя при нарушении военного учета.

Адвокат пояснила, что при уплате штрафа новый может появиться буквально через несколько часов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Мобилизация в Украине