У застосунку "ПриватБанк" стався збій

Фото: "ПриватБанк" повідомив про збій у застосунку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У роботі застосунку ПриватБанку стався технічний збій. Користувачі скаржаться на проблеми з переказами та платежами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ПриватБанк".

У роботі застосунку "ПриватБанку стався". Користувачі повідомляють про проблеми з проведенням платежів і переказів.

Як зазначили у пресслужбі банку, технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи сервісів.

У банку просять із розумінням поставитися до ситуації та пообіцяли повідомити про повне відновлення роботи одразу після усунення проблем.

"Переказ чи платіж не проходить? Ми все бачимо та все лагодимо. Технічна команда працює, щоб якнайшвидше все відновити. Дякуємо за розуміння і спокій", - йдеться у повідомленні банку.

