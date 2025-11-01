В приложении "ПриватБанк" произошел сбой

В работе приложения "ПриватБанка произошел". Пользователи сообщают о проблемах с проведением платежей и переводов.

Как отметили в пресс-службе банка, техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы сервисов.

В банке просят с пониманием отнестись к ситуации и пообещали сообщить о полном восстановлении работы сразу после устранения проблем.

"Перевод или платеж не проходит? Мы все видим и все чиним. Техническая команда работает, чтобы как можно быстрее все восстановить. Спасибо за понимание и спокойствие", - говорится в сообщении банка.