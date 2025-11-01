RU

В приложении "ПриватБанк" произошел сбой

Фото: "ПриватБанк" сообщил о сбое в приложении (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В работе приложения ПриватБанка произошел технический сбой. Пользователи жалуются на проблемы с переводами и платежами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ПриватБанк".

В работе приложения "ПриватБанка произошел". Пользователи сообщают о проблемах с проведением платежей и переводов.

Как отметили в пресс-службе банка, техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы сервисов.

В банке просят с пониманием отнестись к ситуации и пообещали сообщить о полном восстановлении работы сразу после устранения проблем.

"Перевод или платеж не проходит? Мы все видим и все чиним. Техническая команда работает, чтобы как можно быстрее все восстановить. Спасибо за понимание и спокойствие", - говорится в сообщении банка.

