У застосунку "Армія+" з'явились оновлення: що змінилося для військових

У новій версії застосунку "Армія+" 2.5.0 з'явився Довідник Армія ID, а також 5 нових рапортів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства оборони України у Telegram .

Новинки в "Армія+"

Довідник Армія ID дозволяє зберігати дані командира, тимчасово виконуючого обов’язки чи СЕДО частини та швидко підставляти їх при подачі рапорту.

П’ять нових рапортів:

одноразова грошова допомога (у разі інвалідності або часткової втрати працездатності);

донація крові;

довідка про доходи;

довідка про обставини травми (Додаток 5);

звільнення за досягненням граничного віку.

Також оновлено рапорт на зміну місця служби. Тепер документи можна розпізнавати й сканувати через камеру, а система автоматично попереджає про дублікати.

У застосунку Армія+ з'явились нові рапорти (скриншот)

Нагадаємо, що застосунок "Армія+" дає можливість військовослужбовцям зручно подавати електронні рапорти, отримувати доступ до Армія ID, брати участь в опитуваннях, навчатися онлайн та користуватися спеціальними знижками та послугами від бізнесів-партнерів.

Його запустили в роботу торік. Головна мета застосунку - цифровізувати рутинні процеси, зменшити паперову тяганину та зробити службу максимально комфортною, звільнивши військових від зайвої бюрократії.