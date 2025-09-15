ua en ru
У застосунку "Армія+" з'явились оновлення: що змінилося для військових

Понеділок 15 вересня 2025 11:40
У застосунку "Армія+" з'явились оновлення: що змінилося для військових В "Армія+" додали нові рапорти (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У новій версії застосунку "Армія+" 2.5.0 з'явився Довідник Армія ID, а також 5 нових рапортів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства оборони України у Telegram.

Новинки в "Армія+"

Довідник Армія ID дозволяє зберігати дані командира, тимчасово виконуючого обов’язки чи СЕДО частини та швидко підставляти їх при подачі рапорту.

П’ять нових рапортів:

  • одноразова грошова допомога (у разі інвалідності або часткової втрати працездатності);
  • донація крові;
  • довідка про доходи;
  • довідка про обставини травми (Додаток 5);
  • звільнення за досягненням граничного віку.

Також оновлено рапорт на зміну місця служби. Тепер документи можна розпізнавати й сканувати через камеру, а система автоматично попереджає про дублікати.

У застосунку &quot;Армія+&quot; з'явились оновлення: що змінилося для військовихУ застосунку Армія+ з'явились нові рапорти (скриншот)

Нагадаємо, що застосунок "Армія+" дає можливість військовослужбовцям зручно подавати електронні рапорти, отримувати доступ до Армія ID, брати участь в опитуваннях, навчатися онлайн та користуватися спеціальними знижками та послугами від бізнесів-партнерів.

Його запустили в роботу торік. Головна мета застосунку - цифровізувати рутинні процеси, зменшити паперову тяганину та зробити службу максимально комфортною, звільнивши військових від зайвої бюрократії.

Читайте також про те, що у застосунку "Армія+" військові подали вже 800 000 електронних рапортів. Найпопулярнішими є заявки на щорічну відпустку, оздоровчі та зміну місця служби.

Раніше ми писали про те, що нещодавно в "Армія+" запустили новий сервіс - мультипідпис рапортів. Він дозволяє командирам опрацьовувати десятки запитів одночасно.

