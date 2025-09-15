У застосунку "Армія+" з'явились оновлення: що змінилося для військових
У новій версії застосунку "Армія+" 2.5.0 з'явився Довідник Армія ID, а також 5 нових рапортів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства оборони України у Telegram.
Новинки в "Армія+"
Довідник Армія ID дозволяє зберігати дані командира, тимчасово виконуючого обов’язки чи СЕДО частини та швидко підставляти їх при подачі рапорту.
П’ять нових рапортів:
- одноразова грошова допомога (у разі інвалідності або часткової втрати працездатності);
- донація крові;
- довідка про доходи;
- довідка про обставини травми (Додаток 5);
- звільнення за досягненням граничного віку.
Також оновлено рапорт на зміну місця служби. Тепер документи можна розпізнавати й сканувати через камеру, а система автоматично попереджає про дублікати.
У застосунку Армія+ з'явились нові рапорти (скриншот)
Нагадаємо, що застосунок "Армія+" дає можливість військовослужбовцям зручно подавати електронні рапорти, отримувати доступ до Армія ID, брати участь в опитуваннях, навчатися онлайн та користуватися спеціальними знижками та послугами від бізнесів-партнерів.
Його запустили в роботу торік. Головна мета застосунку - цифровізувати рутинні процеси, зменшити паперову тяганину та зробити службу максимально комфортною, звільнивши військових від зайвої бюрократії.
Читайте також про те, що у застосунку "Армія+" військові подали вже 800 000 електронних рапортів. Найпопулярнішими є заявки на щорічну відпустку, оздоровчі та зміну місця служби.
Раніше ми писали про те, що нещодавно в "Армія+" запустили новий сервіс - мультипідпис рапортів. Він дозволяє командирам опрацьовувати десятки запитів одночасно.