ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В приложении "Армия+" появились обновления: что изменилось для военных

Понедельник 15 сентября 2025 11:40
UA EN RU
В приложении "Армия+" появились обновления: что изменилось для военных В "Армия+" добавили новые рапорты (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В новой версии приложения "Армия+" 2.5.0 появился Справочник "Армия ID", а также 5 новых рапортов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины в Telegram.

Новинки в "Армия+"

Справочник Армия ID позволяет хранить данные командира, временно исполняющего обязанности или СЕДО части и быстро подставлять их при подаче рапорта.

Пять новых рапортов:

  • одноразовая денежная помощь (в случае инвалидности или частичной утраты трудоспособности);
  • донация крови;
  • справка о доходах;
  • справка об обстоятельствах травмы (Приложение 5);
  • увольнение по достижению предельного возраста.

Также обновлен рапорт на смену места службы. Теперь документы можно распознавать и сканировать через камеру, а система автоматически предупреждает о дубликатах.

В приложении &quot;Армия+&quot; появились обновления: что изменилось для военныхВ приложении Армия+ появились новые рапорты (скриншот)

Напомним, что приложение "Армия+" дает возможность военнослужащим удобно подавать электронные рапорты, получать доступ к Армия ID, участвовать в опросах, учиться онлайн и пользоваться специальными скидками и услугами от бизнесов-партнеров.

Его запустили в работу в прошлом году. Главная цель приложения - цифровизировать рутинные процессы, уменьшить бумажную волокиту и сделать службу максимально комфортной, освободив военных от лишней бюрократии.

Читайте также о том, что в приложении "Армия+" военные подали уже 800 000 электронных рапортов. Самыми популярными являются заявки на ежегодный отпуск, оздоровительные и смену места службы.

Ранее мы писали о том, что недавно в "Армия+" запустили новый сервис - мультиподпись рапортов. Он позволяет командирам обрабатывать десятки запросов одновременно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Приложение
Новости
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"