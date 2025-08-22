Військові подали вже 800 тисяч рапортів через "Армія+": які найпопулярніші

В застосунку "Армія+" військові подали вже 800 000 електронних рапортів. Найпопулярнішими є заявки на щорічну відпустку, оздоровчі та зміну місця служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Від запуску сервісу 8 серпня 2024 року в застосунку "Армія+" військові опрацювали вже 800 000 електронних рапортів, економлячи тисячі тижнів на паперовій роботі.

Примітно, що з травня середня кількість опрацьованих рапортів щомісяця зростала на 80 000 - 90 000. А у період з липня по серпень цей показник сягав вже 140 000.

Загалом за останні 4 місяці загальна кількість рапортів зросла на 60%. Якщо в травні цей показник сягнув 490 000 рапортів з моменту запуску застосунку, то в серпні вже опрацьовано 800 000 рапортів. Динаміка зростання наступна:

травень - 490 000;

червень - 580 000 (приріст в 90 000);

липень - 660 000 (приріст у 80 000);

серпень - 800 000 (приріст в 140 000).

Найпопулярніші рапорти в "Армія+"

Перше місце у переліку п’яти найпопулярніших зайняв рапорт на щорічну відпустку (26%). Інші розподілилися так:

рапорт на оздоровчі - 24%;

зміна місця служби ЗСУ - 19%;

рапорт на отримання довідки Ф5 - 10%;

приймання посади - 2%.

Більше половини, а саме 60%, рапортів погоджують. Ті, що відхиляють отримують чіткі причини відмови, щоб військовий міг переподати рапорт. Система в застосунку фіксує всі випадки погоджень і відхилень.

Завдяки "Армія+" військові вже заощадили час на опрацюванні рапортів - від пошуку шаблону й подання до потрапляння документа в стройову. Разом це вже 8016 тижнів, які можна витратити на відпочинок чи навчання.