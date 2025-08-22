Військові подали вже 800 тисяч рапортів через "Армія+": які найпопулярніші
В застосунку "Армія+" військові подали вже 800 000 електронних рапортів. Найпопулярнішими є заявки на щорічну відпустку, оздоровчі та зміну місця служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Від запуску сервісу 8 серпня 2024 року в застосунку "Армія+" військові опрацювали вже 800 000 електронних рапортів, економлячи тисячі тижнів на паперовій роботі.
Примітно, що з травня середня кількість опрацьованих рапортів щомісяця зростала на 80 000 - 90 000. А у період з липня по серпень цей показник сягав вже 140 000.
Загалом за останні 4 місяці загальна кількість рапортів зросла на 60%. Якщо в травні цей показник сягнув 490 000 рапортів з моменту запуску застосунку, то в серпні вже опрацьовано 800 000 рапортів. Динаміка зростання наступна:
- травень - 490 000;
- червень - 580 000 (приріст в 90 000);
- липень - 660 000 (приріст у 80 000);
- серпень - 800 000 (приріст в 140 000).
Найпопулярніші рапорти в "Армія+"
Перше місце у переліку п’яти найпопулярніших зайняв рапорт на щорічну відпустку (26%). Інші розподілилися так:
- рапорт на оздоровчі - 24%;
- зміна місця служби ЗСУ - 19%;
- рапорт на отримання довідки Ф5 - 10%;
- приймання посади - 2%.
Більше половини, а саме 60%, рапортів погоджують. Ті, що відхиляють отримують чіткі причини відмови, щоб військовий міг переподати рапорт. Система в застосунку фіксує всі випадки погоджень і відхилень.
Завдяки "Армія+" військові вже заощадили час на опрацюванні рапортів - від пошуку шаблону й подання до потрапляння документа в стройову. Разом це вже 8016 тижнів, які можна витратити на відпочинок чи навчання.
Нагадаємо, електронні рапорти були одним з перших сервісів, які запустилися в застосунку "Армія+". Запуск відбувся 8 серпня 2024 року і на зараз оцифровано 42 види рапортів, якими користуються у 1 500 військових частинах.
Зауважимо, що лише протягом липня цього року у застосунку "Армія+" з’явилися шість нових рапортів.
Вони стосуються звільнення зі служби після полону, заочного навчання, зміни персональних даних і не тільки.
Ба більше, нещодавно в "Армія+" запустили новий сервіс - мультипідпис рапортів. Він дозволяє командирам опрацьовувати десятки запитів одночасно.