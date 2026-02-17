Заставу Тандиру урізали у шість разів: яку суму визначив суд

Київський апеляційний суд значно зменшив заставу для колишнього судді Олексія Тандира, якого обвинувачують у смертельній ДТП із загибеллю нацгвардійця Вадима Бондаренка.
Таку інформацію РБК-Україна підтвердили у Київській міській прокуратурі.
Читайте також: Екссуддя Тандир отримає компенсацію за тримання під вартою у справі про ДТП з нацгвардійцем
За даними РБК-Україна, сума застави скорочена з майже 120 млн гривень до 20 млн гривень.
Під час розгляду апеляції захист просив відпустити Тандира із СІЗО під особисті зобов’язання або повністю скасувати запобіжний захід.
Адвокати посилалися на рішення Європейського суду з прав людини, який, за їх словами, визнав, що тримання обвинуваченого під вартою протягом 2,8 року порушує Конвенцію з прав людини, а ризики втечі чи тиску на свідків не доведені.
Представники родини загиблого наголосили, що процес розгляду справи затягується: зі 100 призначених судових засідань відбулося лише близько половини.
Також свідки заявили, що після аварії від обвинуваченого було чути запах алкоголю, а сам він спочатку заперечував, що перебував за кермом.
26 травня 2023 року Олексій Тандир, керуючи автомобілем Lexus ES350, за кілька хвилин до початку комендантської години на в’їзді до Києва з боку Житомирської траси збив 22-річного військовослужбовця Нацгвардії Вадима Бондаренка, який ніс службу на блокпості. Від отриманих травм військовий загинув на місці.
Після аварії Тандира затримали та взяли під варту. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. За результатами експертизи встановлено, що під час здачі аналізів він намагався підмінити біологічні зразки, надавши воду та слину замість сечі.
У грудні 2023 року, за інформацією журналістів, Тандир переоформив частину майна на дружину та розлучився з нею.
Суд арештував його земельну ділянку і кошти на банківських рахунках, однак відмовив у накладенні арешту на квартиру та паркомісце, переписані на дружину.
У серпні 2024 року Олексія Тандира було звільнено з посади судді.