ВРП продовжила усунення для судді Тандира до 26 серпня

Вища рада правосуддя (ВРП) продовжила усунення від здійснення правосуддя голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Він збив на смерть бійця Нацгвардії на блокпосту у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Вищої ради правосуддя.

"Сьогодні, 18 липня, Вища рада правосуддя продовжила до 26 серпня тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке рішення прийнято за результатом розгляду клопотання заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького.

Справа Тандира

27 травня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Тандира, а 2 червня цього року тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя на час досудового розслідування - до 25 липня 2023 року. Строк досудового розслідування продовжено до 26 серпня 2023 року.

Нагадаємо, аварія сталася в четвер, 25 травня, о 23:55. Водій автомобіля Lexus ES350 рухався проспектом Берестейським у Києві, повз блокпоста, де збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Пізніше з'ясувалось, що за кермом перебував суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. Наразі суддя Тандир перебуває під вартою.