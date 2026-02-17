Залог Тандыру урезали в шесть раз: какую сумму определил суд

Киевский апелляционный суд значительно уменьшил залог для бывшего судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в смертельном ДТП с гибелью нацгвардейца Вадима Бондаренко.
Такую информацию РБК-Украина подтвердили в Киевской городской прокуратуре.
По данным РБК-Украина, сумма залога сокращена с почти 120 млн гривен до 20 млн гривен.
Во время рассмотрения апелляции защита просила отпустить Тандыра из СИЗО под личные обязательства или полностью отменить меру пресечения.
Адвокаты ссылались на решение Европейского суда по правам человека, который, по их словам, признал, что содержание обвиняемого под стражей в течение 2,8 года нарушает Конвенцию по правам человека, а риски побега или давления на свидетелей не доказаны.
Представители семьи погибшего отметили, что процесс рассмотрения дела затягивается: из 100 назначенных судебных заседаний состоялось лишь около половины.
Также свидетели заявили, что после аварии от обвиняемого был слышен запах алкоголя, а сам он сначала отрицал, что находился за рулем.
26 мая 2023 года Алексей Тандыр, управляя автомобилем Lexus ES350, за несколько минут до начала комендантского часа на въезде в Киев со стороны Житомирской трассы сбил 22-летнего военнослужащего Нацгвардии Вадима Бондаренко, который нес службу на блокпосту. От полученных травм военный погиб на месте.
После аварии Тандыра задержали и взяли под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По результатам экспертизы установлено, что во время сдачи анализов он пытался подменить биологические образцы, предоставив воду и слюну вместо мочи.
В декабре 2023 года, по информации журналистов, Тандыр переоформил часть имущества на жену и развелся с ней.
Суд арестовал его земельный участок и средства на банковских счетах, однако отказал в наложении ареста на квартиру и паркоместо, переписанные на жену.
В августе 2024 года Алексей Тандыр был уволен с должности судьи.