UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Заставили отворачиваться по звонку. Заключенным запретили смотреть на Навального в колонии РФ

Фото: Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Заключенным исправительной колонии во Владимирской области, в которой находится Алексей Навальный, запретили смотреть на оппозиционера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

По словам родственников заключенных, когда ведут Навального, раздается три звонка. Это сигнал для заключенных, по которому они должны отвернуться или отойти от окон, если Навальный в этот момент находится на улице.

Также они рассказали, что содержащихся в колонии отправляют на войну в Украине.

Напомним, Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима из-за дела о мошенничестве и оскорблении судьи.

Кроме того, сотни полицейских заставили уволиться в России из-за поддержки политика.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНавальный