В РФ сотни полицейских заставили уволиться из-за поддержки Навального
В России за последние несколько месяцев правоохранители массово увольняются. Их вынуждают уйти со службы по собственному желанию из-за поддержки оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу ВВС.
Издание отмечает, что сотрудникам МВД России не объясняют причин увольнения, а списки, предположительно, "спускают" из ФСБ.
"Общее у всех собеседников ВВС только одно - их электронные адреса были в базе данных участников проекта "Умного голосования", которую несколько лет собирали сторонники Навального", - говорится в материале.
Некоторые из уволенных полицейских также ставили лайки под материалами политика или делились ими.
Точных данных по количество уволившихся правоохранителей всем регионам нет. Например, в Волгограде пришлось уйти 17 сотрудникам. В Ярославской области нехотя увольняются больше 30 человек, в Перми - 22 сотрудника, в Томской области - почти 30, по 5-15 человек в Калужской, Воронежской, Свердловской и Тюменской областях.
При этом лишь единицы отказываются писать заявление по собственному желанию.
Напомним, в России приговорили Навального к девяти годам колонии строгого режима из-за дела о мошенничестве и оскорблении судьи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.