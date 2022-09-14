Змусили відвертатися по дзвінку. Ув'язненим заборонили дивитися на Навального в колонії РФ

Ув'язненим виправної колонії у Володимирській області, в якій перебуває Олексій Навальний, заборонили дивитися на опозиціонера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
За словами родичів ув'язнених, коли ведуть Навального, лунає три дзвінки. Це сигнал для ув'язнених, за яким вони повинні відвернутися або відійти від вікон, якщо Навальний в цей момент знаходиться на вулиці.
Також вони розповіли, що утримуваних у колонії відправляють на війну в Україні.
Нагадаємо, Навального засудили до дев'яти років колонії суворого режиму через справу про шахрайство і образу судді.
Крім того, сотні поліцейських змусили звільнитися у Росії через підтримку політика.
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