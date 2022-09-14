Змусили відвертатися по дзвінку. Ув'язненим заборонили дивитися на Навального в колонії РФ

Ув'язненим виправної колонії у Володимирській області, в якій перебуває Олексій Навальний, заборонили дивитися на опозиціонера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медузу ".

За словами родичів ув'язнених, коли ведуть Навального, лунає три дзвінки. Це сигнал для ув'язнених, за яким вони повинні відвернутися або відійти від вікон, якщо Навальний в цей момент знаходиться на вулиці.

Також вони розповіли, що утримуваних у колонії відправляють на війну в Україні.