Нардепу Шуфричу знову продовжили арешт

Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу для народного депутата Нестора Шуфрича, якого звинувачують у держзраді. Він залишиться під арештом до 5 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Захист нардепа клопотав про зміну запобіжного заходу і заявляв, що підозра Шуфричу не обґрунтована.

"Він 14 місяців в СІЗО, без обвинувального рішення. Більше користі від нього було в парламенті. Він має низку захворювань, як і його батько. Є підстави переглянути рішення, будь-який запобіжний, щоб виконувати свої рішення", - сказав адвокат.

Також сьогодні в Шевченківському суді розглядали запобіжний захід для колишнього помічника Шуфрича, Вʼячеслава Черепані. Він просив у суду цілодобовий домашній арешт.

Прокурор своєю чергою заперечив.

"Підозра обґрунтована, ризики не зменшились. Тому запобіжний захід тримання під вартою варто продовжувати", - сказав він.