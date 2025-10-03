UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Засніжені Карпати та мороз: рятувальники попереджають про небезпеку в горах

Фото: Сніг у Карпатах (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У п’ятницю, 3 жовтня, рятувальники попередили про різке ускладнення погодних умов у горах і закликали туристів відмовитися від виходів у високогір’я.

За даними Гірських рятувальників Прикарпаття, на горі Піп Іван Чорногірський зранку було хмарно, температура опустилася до -8°С, а вітер сягав 12 м/с. Такі умови значно ускладнюють пересування та становлять небезпеку для життя: є ризик травмувань, переохолодження та заблукати через низьку видимість.

Фахівці радять туристам утриматися від походів, особливо складними маршрутами, і нагадують про правила безпеки:

  • перевіряти прогноз погоди перед виходом;
  • не йти в гори поодинці;
  • мати теплий одяг, запас їжі та заряджений телефон;
  • повідомляти рідних про свій маршрут
  • у разі надзвичайної ситуації телефонувати за номером 101;
  • користуватися додатком "Порятунок у горах".

Працівник обсерваторії на Піп Івані Василь Фіцак опублікував фото засніжених гір: через хмари пробиваються сонячні промені, проте погодні умови залишаються складними.

Рятувальники наголошують: гори в цю пору року особливо небезпечні, тож туристам варто відкласти підйоми до покращення погоди.

Раніше РБК-Україна писало, що у перші вихідні жовтня в Україні очікується різна погода. На заході буде найхолодніше (від +9°С до +12°С), а найтепліше - на сході та півдні (до +20°С). Дощі пройдуть у суботу на півдні та заході, а в неділю - у східних і частині південних областей. У Києві переважно без опадів, температура близько +14…+15°С.

Також ми розповідали, що вересень у Києві виявився теплішим за норму: середня температура становила +16,8°С, що на 1,9°С вище кліматичної норми. Найспекотнішим був 1 вересня (+31,1°С), а найхолоднішим - 26 вересня (+4,7°С). Опадів випало 78% від місячної норми.

