Засніжені Карпати та мороз: рятувальники попереджають про небезпеку в горах

За даними Гірських рятувальників Прикарпаття, на горі Піп Іван Чорногірський зранку було хмарно, температура опустилася до -8°С, а вітер сягав 12 м/с. Такі умови значно ускладнюють пересування та становлять небезпеку для життя: є ризик травмувань, переохолодження та заблукати через низьку видимість.

Фахівці радять туристам утриматися від походів, особливо складними маршрутами, і нагадують про правила безпеки:

перевіряти прогноз погоди перед виходом;

не йти в гори поодинці;

мати теплий одяг, запас їжі та заряджений телефон;

повідомляти рідних про свій маршрут

у разі надзвичайної ситуації телефонувати за номером 101;

користуватися додатком "Порятунок у горах".

Працівник обсерваторії на Піп Івані Василь Фіцак опублікував фото засніжених гір: через хмари пробиваються сонячні промені, проте погодні умови залишаються складними.

Рятувальники наголошують: гори в цю пору року особливо небезпечні, тож туристам варто відкласти підйоми до покращення погоди.