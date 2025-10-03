Заснеженные Карпаты и мороз: спасатели предупреждают об опасности в горах

В пятницу, 3 октября, спасатели предупредили о резком осложнении погодных условий в горах и призвали туристов отказаться от выходов в высокогорье.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области и Горных спасателей Прикарпатья.
По данным Горных спасателей Прикарпатья, на горе Поп Иван Черногорский утром было облачно, температура опустилась до -8°С, а ветер достигал 12 м/с. Такие условия значительно затрудняют передвижение и представляют опасность для жизни: есть риск травм, переохлаждения и заблудиться из-за низкой видимости.
Специалисты советуют туристам воздержаться от походов, особенно по сложным маршрутам, и напоминают о правилах безопасности:
Работник обсерватории на Поп Иване Василий Фицак опубликовал фото заснеженных гор: через облака пробиваются солнечные лучи, однако погодные условия остаются сложными.
Спасатели отмечают: горы в это время года особенно опасны, поэтому туристам стоит отложить подъемы до улучшения погоды.
Ранее РБК-Украина писало, что в первые выходные октября в Украине ожидается разная погода. На западе будет холоднее всего (от +9°С до +12°С), а теплее всего - на востоке и юге (до +20°С). Дожди пройдут в субботу на юге и западе, а в воскресенье - в восточных и части южных областей. В Киеве преимущественно без осадков, температура около +14...+15°С.
Также мы рассказывали, что сентябрь в Киеве оказался теплее нормы: средняя температура составила +16,8°С, что на 1,9°С выше климатической нормы. Самым жарким был 1 сентября (+31,1°С), а самым холодным - 26 сентября (+4,7°С). Осадков выпало 78% от месячной нормы.