Заснеженные трассы, обесточенные дома: Украину накрыла непогода

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в Украине ухудшилась погода. Снегом засыпало до 8 областей.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Много снега выпало на автодорогах Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Там выпало от 1 до 6 сантиметров снега. В этих регионах работали снегоочистительные машины

В северных и западных регионах температура воздуха колеблется от -1 до -5. В центре, юге и востоке - от +4 до -2.

Кроме того, в Украине в результате непогоды без света остались 56 населенных пунктов в Сумской, Одесской и Донецкой областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отметим, 30 ноября в Украине резко ухудшилась погода. Синоптики сообщали о снег с дождем, налипание мокрого снега и гололеде. Также из-за осложнения погодных условий водителям советуют быть крайне внимательными на дорогах.

Сегодня, 1 декабря, на юге, севере и в центре Украины ожидается снег. Температура воздуха днем будет в пределах -1 +7, а ночью в большинстве регионов будут заморозки.

Кроме того, сегодня спасатели предупредили о гололеде на дорогах в большинстве областей.