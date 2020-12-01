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Снег в 9 областях и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Украина, Вторник 01 декабря 2020 08:00
Снег в 9 областях и заморозки: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 1 декабря, на юге, севере и в центре Украины ожидается снег. Температура воздуха днем будет в пределах -1 +7, а ночью в большинстве регионах будут наблюдаться заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях будет идти снег. Во всех остальных регионах будет наблюдаться переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0 до 2, а ночью она опустится до -9 -3.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от -1 до +3, а ночью от -4 до +2.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от 0 до +7, а ночью столбики термометров покажут -3 +4 градуса.

Снег в 9 областях и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

На большей территории Киевской области, а также в столице сегодня будет идти снег. Температура воздуха днем будет в пределах -2 +2, а ночью -4 0.

Снег в 9 областях и заморозки: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в декабре средняя месячная температура ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Также РБК-Украина писало, что декабрь в Украине начнется с дождей и мокрого снега в части областей Украины.

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