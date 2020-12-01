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Засніжені траси, знеструмлені будинки: Україну накрила негода

Вівторок 01 грудня 2020 11:26
Засніжені траси, знеструмлені будинки: Україну накрила негода
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У ніч з 30 листопада на 1 грудня в Україні погіршилась погода. Снігом засипало до 8 областей.

Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

Багато снігу випало на автошляхах Сумської, Чернігівської, Київської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Там випало від 1 до 6 сантиметрів снігу. У цих регіонах працювали снігоочисні машини

У північних та західних регіонах температура повітря коливається від -1 до -5. В центрі, півдні та сході - від +4 до -2.

Крім того, в Україні в результаті негоди без світла залишилися 56 населених пунктів у Сумській, Одеській та Донецькій областях. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Відзначимо, 30 листопада в Україні різко погіршилася погода. Синоптики повідомляли про сніг з дощем, налипання мокрого снігу та ожеледиці. Також через ускладнення погодних умов водіям радять бути вкрай уважними на дорогах.

Сьогодні, 1 грудня, на півдні, півночі і в центрі України очікується сніг. Температура повітря вдень у межах -1 +7, а вночі в більшості регіонів будуть заморозки.

Крім того, сьогодні рятувальники попередили про ожеледицю на автошляхах у більшості областей.

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