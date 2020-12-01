Мокрый снег и гололедица: в первые дни зимы погода в Украине ухудшится

Фото: пробка из-за снегопада (РБК-Украина)

В Украине 1-2 декабря прогнозируют осадки в виде снега и мокрого снега. В большинстве областей на автодорогах местами ожидается гололедица.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам синоптиков, 1 декабря в большинстве северных, центральных и южных областей ожидается небольшой снег и налипание мокрого снега. Кроме юго-восточной и восточной части страны, местами гололедица.

Также снег и мокрый снег ожидается 2-3 декабря на большей части страны, кроме западных и восточных областей. Гололедицу на дорогах прогнозируют во всех регионах, кроме юго-восточной части.

"Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны на дорогах", - предупредили спасатели.

Напомним, в декабре 2020 года средняя месячная температура ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Отметим, сегодня, 1 декабря, на юге, севере и в центре Украины ожидается снег. Температура воздуха днем будет в пределах -1 +7 градусов, ночью возможны заморозки.

Также РБК-Украина писало, что в результате непогоды в ночь с 30 ноября на 1 декабря без света остались 56 населенных пунктов в трех областях.