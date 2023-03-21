Засікли - знищили: в ГУР показали, як безпілотниками працюють по окупантах

Українські розвідники показали, як нищать російських окупантів. Вони з безпілотника виявляють позиції ворога та завдають ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ГУР МО.

"Воїни ГУР МО України під час рутинної щоденної роботи вже взяли за звичку не церемонитись з російськими окупантами: засікли - знищили", - написали військові в описі під відео.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники знешкодили чергову групу російських найманців кількома снарядами під Бахмутом.

Додамо, також українські бійці показали, як знищують російську піхоту під Бахмутом.

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