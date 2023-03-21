Засекли - уничтожили: в ГУР показали, как беспилотниками работают по оккупантам

Украинские разведчики показали, как уничтожают российских окупантов. Они из беспилотника обнаруживают позиции врага и наносят удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГУР МО.

"Воины ГУР МО Украины во время рутинной ежедневной работы уже приняли привычку не церемониться с российскими оккупантами: засекли - уничтожили", - написали военные в описании под видео.

Напомним, что недавно украинские защитники обезвредили очередную группу российских наемников несколькими снарядами под Бахмутом.

Также украинские бойцы показали, как уничтожают российскую пехоту под Бахмутом.

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