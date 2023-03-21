ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Засекли - уничтожили: в ГУР показали, как беспилотниками работают по оккупантам

Новина українською →
Донбасс, Вторник 21 марта 2023 08:26
Засекли - уничтожили: в ГУР показали, как беспилотниками работают по оккупантам Фото: в ГУР показали, как беспилотниками работают по оккупантам (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские разведчики показали, как уничтожают российских окупантов. Они из беспилотника обнаруживают позиции врага и наносят удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГУР МО.

"Воины ГУР МО Украины во время рутинной ежедневной работы уже приняли привычку не церемониться с российскими оккупантами: засекли - уничтожили", - написали военные в описании под видео.

Напомним, что недавно украинские защитники обезвредили очередную группу российских наемников несколькими снарядами под Бахмутом.

Также украинские бойцы показали, как уничтожают российскую пехоту под Бахмутом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Войска РФ Главное управление разведки Война России против Украины
NEWS
Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта
Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта
DAILY
Родители погибли в Мариуполе, дети – под Киевом. История военной, чью семью убила Россия
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Родители погибли в Мариуполе, дети – под Киевом. История военной, чью семью убила Россия