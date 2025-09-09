Засідання "Рамштайну" в Лондоні: Шмигаль озвучив цілі України

Нагадаємо, 6 вересня президент Володимир Зеленський озвучив очікування України від 30 засідання "Рамштайну".

За його словами, для України важливо отримати значне посилення протиповітряної оборони для захисту неба від російських атак.

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 21 липня. Тоді в Міноборони України закликали надати Києву 6 млрд доларів, щоб закрити цього року розрив у закупівлях.

Що таке "Рамштайн"

Понад 50 держав залучені до формату "Рамштайн", або Контактної групи з питань оборонної підтримки України. Головне завдання "Рамштайну" - координація допомоги Україні для протидії російській агресії.

Ініціатором створення платформи виступили Сполучені Штати, а перше засідання відбулося 26 квітня 2022 року на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині - саме на честь цього місця формат і отримав свою назву.

Засідання учасників платформи неодноразово давало позитивні результати для України - було ухвалено низку рішень щодо постачання сучасного озброєння західного зразка.

Зокрема, завдяки рішенню країн-учасниць "Рамштайну" ЗСУ отримали системи HIMARS, ЗРК Patriot, танки Leopard 2, Abrams та іншу військову техніку