Заседание "Рамштайн" в Лондоне: Шмыгаль озвучил цели Украины

Фото: министр обороны Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Представители Украины прибыли в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Глава Минобороны Денис Шмыгаль озвучил ожидания и цели заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.

По словам Шмыгаля, ключевая задача Украины - обеспечить бесперебойную военную и финансовую помощь Украине, усиление ПВО и развитие совместных производств оборонно-промышленного комплекса.

"Для этого проведем ряд переговоров с чиновниками стран-партнеров, а также с частными производителями. Ожидаем усиления поддержки и начала новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы", - цитирует пресс-центр ведомства министра обороны.

Известно, что заседание "Рамштайн" в Лондоне 9 сентября, которое запланировано на 17:15 по киевскому времени, пройдет в онлайн-формате.

Лично будут присутствовать министр обороны Великобритании Джон Хили, министр обороны Германии Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Денис Шмыгаль.

Следует отметить, что предыдущее, 29-е, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, также состоялось в онлайн-формате.

Как известно, после смены власти в США лидерство в "Рамштайн" взяли на себя Великобритания и Германия.

 

Напомним, 6 сентября президент Владимир Зеленский озвучил ожидания Украины от 30 заседания "Рамштайн".

По его словам, для Украины важно получить значительное усиление противовоздушной обороны для защиты неба от российских атак.

Предыдущее заседание в формате "Рамштайн" состоялось 21 июля. Тогда в Минобороны Украины призвали предоставить Киеву 6 млрд долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках.

Что такое "Рамштайн"

Более 50 государств вовлечены в формат "Рамштайн", или Контактную группу по вопросам оборонной поддержки Украины. Главная задача "Рамштайна" - координация помощи Украине для противодействия российской агрессии.

Инициатором создания платформы выступили Соединенные Штаты, а первое заседание состоялось 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии - именно в честь этого места формат и получил свое название.

Заседание участников платформы неоднократно давало положительные результаты для Украины - был принят ряд решений о поставках современного вооружения западного образца.

В частности, благодаря решению стран-участниц "Рамштайн" ВСУ получили системы HIMARS, ЗРК Patriot, танки Leopard 2, Abrams и другую военную технику

