Засідання Ради Україна-НАТО та візит Зеленського до Херсона: новини за 29 листопада

У Брюсселі вперше відбулося засідання ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Тим часом президент України Володимир Зеленський приїхав до Херсона.

Більш детально про те, що сталося у середу, 29 листопада, - у матеріалі РБК-Україна .

У Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО: підсумки

Дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць НАТО добігла кінця. У її рамках партнери підтвердили підтримку України, а також надали рекомендації щодо вступу до Альянсу.

Більш детально про підсумки - у матеріалі РБК-Україна.

Узгодили цілі. Зеленський провів детальну нараду з військовими у Херсоні

Президент України Володимир Зеленський 29 листопада під час свого візиту до Херсонської області провів нараду з військовими.

"Я провів дуже змістовну, детальну нараду з військовими. Щодо роботи саме на півдні. Обговорили, що потрібно. Узгодили цілі. Чітко бачимо і пріоритети у комунікації з партнерами щодо постачання", - зазначив глава держави.

Більше тисячі росіян, 32 артсистеми та майже 40 БПЛА. Нові втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 29 листопада, склали 1140 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 327 580 військових.

Крім того, ЗСУ знищили 39 БПЛА, 32 артсистеми та 27 ББМ.

ЗСУ вдарили по будівлі, де радилися окупанти. Ліквідовано чиновників армії РФ

Українські військові 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у захопленому селі в Херсонській області під час ворожої наради.

Як зазначають партизани, в результаті успішних дій відомо про п'ятьох ліквідованих російських армійських чиновників.

Дружину Буданова могли отруїти миш'яком і ртуттю.

Дружину начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова могли отруїти важкими металами, а саме миш'яком та ртуттю.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у розвідці.

Росія напередодні зими нагромадила великий арсенал ракет, - Столтенберг

Недооцінювати Росію, яка перевела свою економіку на військові рейки, не можна.

Перед зимою Кремль накопичив великий арсенал ракет для обстрілів України, зокрема об'єктів енергетики, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Ворог активізував штурми під Авдіївкою та різко посилив обстріли, - ВСУ

На Авдіївському напрямку російські загарбники активізували штурмові дії, а також після певного "затишшя" через негоду з учорашнього дня значно посилили артилерійські обстріли та удари із застосуванням авіації.

Про це розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Звернення Зеленського було показано у Криму. ГУР провело спецоперацію, - джерела

Звернення президента Володимира Зеленського було показано в окупованому Криму.

Це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України, розповіли РБК-Україна джерела у спецслужбах.