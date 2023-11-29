Більше тисячі росіян, 32 артсистеми та майже 40 БПЛА. Нові втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 29 листопада, склали 1140 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 327 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 39 БПЛА, 32 артсистеми та 27 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 29.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 327 580 (+1140) осіб ліквідовано;
- танків – 5538 (+15) од.;
- бойових броньованих машин – 10 312 (+27) од.;
- артилерійських систем – 7908 (+32) од.;
- РСЗВ - 910 (+3) од.;
- засоби ППО – 600 (+3) од.;
- літаків – 323 од.;
- вертольотів – 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5944 (+39) од.;
- крилаті ракети – 1567 (+2) од.;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46) од.;
- спеціальна техніка - 1121 (+8) од.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу на ранок 29 листопада, українські військові відбили 16 атак противника на Бахмутському напрямку, продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили 9 артилерійських засобів противника.
Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя та досягли невизначеного успіху на захід від Роботино у напрямку Копані Запорізької області. Також зберегли позиції та, за повідомленнями, атакували на східному (лівому) березі Херсонської області.
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