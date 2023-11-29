Більше тисячі росіян, 32 артсистеми та майже 40 БПЛА. Нові втрати РФ в Україні

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 29 листопада (facebook comMinistryofDefence UA)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 29 листопада, склали 1140 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 327 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 39 БПЛА, 32 артсистеми та 27 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 29.11.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 327 580 (+1140) осіб ліквідовано;

танків – 5538 (+15) од.;

бойових броньованих машин – 10 312 (+27) од.;

артилерійських систем – 7908 (+32) од.;

РСЗВ - 910 (+3) од.;

засоби ППО – 600 (+3) од.;

літаків – 323 од.;

вертольотів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5944 (+39) од.;

крилаті ракети – 1567 (+2) од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 348 (+46) од.;

спеціальна техніка - 1121 (+8) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу на ранок 29 листопада, українські військові відбили 16 атак противника на Бахмутському напрямку, продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили 9 артилерійських засобів противника. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя та досягли невизначеного успіху на захід від Роботино у напрямку Копані Запорізької області. Також зберегли позиції та, за повідомленнями, атакували на східному (лівому) березі Херсонської області.