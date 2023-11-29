Ворог активізував штурми під Авдіївкою та різко посилив обстріли, - ЗСУ

На Авдіївському напрямку російські загарбники активізували штурмові дії, а також після певного "затишшя" через негоду відучора значно посилили артилерійські обстріли та удари із застосуванням авіації.

Про це розповів речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Після деякого зменшення застосування дронів, артилерії та авіації, зумовленого погіршенням погоди, вчора ворог різко збільшив приблизно у два рази як кількість артобстрілів, так і авіаударів", - зазначив офіцер.

Крім того, фіксується активізація ворогом наземних піхотних атак на цій ділянці фронту. При цьому Сили оборони України, відбиваючи штурми інтервентів, знищують велику кількість російської броньованої військової техніки.

"Місцями (противник, - ред.) застосовує бронетехніку, багато з неї палять наші воїни", - сказав Штупун.

Ситуація в районі Авдіївки

Нагадаємо, на початку жовтня російські окупанти активізували наступ у районі Авдіївки, який розцінюють як наймасштабніший з 2014 року.

За словами головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, за місяць, коли противник активізувався біля Авдіївки, росармія втратила близько 10 тисяч солдатів у цьому напрямку.

Днями речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Штупун повідомив, що в районі Авдіївки російські війська кинули вперед кілька механізованих колон з броньованою технікою. Проте наступ не вдався, загарбники втратили майже 80% техніки.

23 листопада, стало відомо про початок ворогом третьої хвилі наступу на Авдіївському напрямку. Незважаючи на активні атаки, ворог продовжує зазнавати великих втрат.

Як розповів сьогодні військовий експерт Олександр Коваленко для РБК-Україна, російські війська наступають на Авдіївку, здобуваючі часткових успіхів. Однак не виключено, що південна промзона може стати для них пасткою.