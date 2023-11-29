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Звернення Зеленського показали у Криму. ГУР провело спецоперацію, - джерела

Крим, Середа 29 листопада 2023 22:30
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Звернення Зеленського показали у Криму. ГУР провело спецоперацію, - джерела Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський, Уляна Безпалько

Звернення президента Володимира Зеленського сьогодні, 29 листопада, показали в окупованому Криму. Це була спецоперація Головного управління Міноборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у спецслужбах.

Так званий радник гауляйтера окупованого Криму Олег Крючков повідомив про злам низки місцевих інтернет-провайдерів.

"Технічні служби працюють. Найближчим часом усі проблеми будуть усунені", - пояснив він.

Звернення українського президента показали більш ніж на 20 каналах окупантів.

Інші спецоперації України

Сьогодні повідомлялося, що українські хакери за допомогою СБУ зламали сайт Міністерства праці та соціального захисту Росії. Звідти було завантажено велику кількість секретної інформації.

Також українські розвідники провели кібероперацію проти "Росавіації". Вдалося отримати секретні документи, що свідчать про авіаколапс РФ.

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