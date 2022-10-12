Засідання формату "Рамштайн": у США розповіли, на чому зосередиться Контактна група
У Брюселі 12 жовтня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням агентство Укрінформ, яке оприлюднило витяг з телефонного брифінгу постійної представниці США при НАТО посла Джуліани Сміт.
"Я припускаю, що завтра (на засідання Контактної групи - ред.) акцент робитиметься більш конкретно на протиповітряній обороні", - сказала дипломатка.
Сміт підкреслила, що союзники та партнери "привітали заяви Сполучених Штатів і Німеччини щодо надання Україні додаткових засобів ППО".
Однак, за словами представниці США, варто очікувати більшого.
До слова, 12 жовтня в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО, а також шосте засідання Контактної групи з питань оборони України.
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков підтвердив отримання Україною німецьких систем ППО IRIS-T і анонсував поставку американських NASAMS.
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