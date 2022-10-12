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Засідання формату "Рамштайн": у США розповіли, на чому зосередиться Контактна група

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Середа 12 жовтня 2022 03:15
Засідання формату "Рамштайн": у США розповіли, на чому зосередиться Контактна група Фото: Постпред США при НАТО Джуліана Сміт (twitter.com/usambnato)
Автор: Олег Васьків

У Брюселі 12 жовтня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням агентство Укрінформ, яке оприлюднило витяг з телефонного брифінгу постійної представниці США при НАТО посла Джуліани Сміт.

"Я припускаю, що завтра (на засідання Контактної групи - ред.) акцент робитиметься більш конкретно на протиповітряній обороні", - сказала дипломатка.

Сміт підкреслила, що союзники та партнери "привітали заяви Сполучених Штатів і Німеччини щодо надання Україні додаткових засобів ППО".

Однак, за словами представниці США, варто очікувати більшого.

До слова, 12 жовтня в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО, а також шосте засідання Контактної групи з питань оборони України.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков підтвердив отримання Україною німецьких систем ППО IRIS-T і анонсував поставку американських NASAMS.

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