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Заседание формата "Рамштайн": в США рассказали, на чем сосредоточится Контактная группа

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Среда 12 октября 2022 03:15
Заседание формата "Рамштайн": в США рассказали, на чем сосредоточится Контактная группа Фото: Постпред США при НАТО Джулиана Смит (twitter.com/usambnato)
Автор: Олег Васкив

В Брюсселе 12 октября состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой агентство Укринформ, обнародовавшее выдержку из телефонного брифинга постоянной представительницы США при НАТО посла Джулианы Смит.

"Я предполагаю, что завтра (на заседании Контактной группы - ред.) акцент будет делаться более конкретно на противовоздушной обороне", - сказала дипломат.

Смит подчеркнула, что союзники и партнеры "приветствовали заявления Соединенных Штатов и Германии о предоставлении Украине дополнительных средств ПВО".

Однако, по словам представительницы США, следует ожидать большего.

К слову, 12 октября в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран НАТО, а также шестое заседание Контактной группы по обороне Украины.

Напомним, министр обороны Алексей Резников подтвердил получение Украиной немецких систем ПВО IRIS-T и анонсировал поставку американских NASAMS.

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