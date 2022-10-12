Заседание формата "Рамштайн": в США рассказали, на чем сосредоточится Контактная группа

В Брюсселе 12 октября состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой агентство Укринформ , обнародовавшее выдержку из телефонного брифинга постоянной представительницы США при НАТО посла Джулианы Смит.

"Я предполагаю, что завтра (на заседании Контактной группы - ред.) акцент будет делаться более конкретно на противовоздушной обороне", - сказала дипломат.

Смит подчеркнула, что союзники и партнеры "приветствовали заявления Соединенных Штатов и Германии о предоставлении Украине дополнительных средств ПВО".

Однако, по словам представительницы США, следует ожидать большего.

К слову, 12 октября в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран НАТО, а также шестое заседание Контактной группы по обороне Украины.