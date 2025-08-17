UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Засіб ППО, 8 бронемашин, 900 солдатів: втрати армії РФ за добу

Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Російська армія втратила на фронті 900 чоловік особового складу, один засіб ППО,а також 4 танки та 8 бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 серпня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько1069950 (+900) осіб;
  • танків -11116 (+4) од;
  • бойових броньованих машин - 23143 (+8) од;
  • артилерійських систем - 31589 (+49) од;
  • РСЗВ - 1468 (+1) од;
  • засоби ППО - 1208 (+1) од;
  • літаків - 422 (+0) од;
  • гелікоптерів - 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 51528 (+186);
  • крилаті ракети - 3558 (+0);
  • кораблі / катери - 28 (+0);
  • підводні човни - один;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 58821 (+88);
  • спеціальна техніка - 3942 (+0).

Як раніше писало РБК-Україна, ЗСУ успішно тримають оборону біля Добропілля Донецької області. Однак російське військове командування намагається здійснити прорив на цій ділянці фронту, для чого перекидає сили і засоби. Поки що їхні спроби безуспішні.

За минулу добу, 15 серпня, згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, російська армія втратила на фронті більше тисячі солдатів, різну військову техніку, зокрема танки та дрони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація