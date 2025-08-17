Засіб ППО, 8 бронемашин, 900 солдатів: втрати армії РФ за добу

Як раніше писало РБК-Україна, ЗСУ успішно тримають оборону біля Добропілля Донецької області. Однак російське військове командування намагається здійснити прорив на цій ділянці фронту, для чого перекидає сили і засоби. Поки що їхні спроби безуспішні.

За минулу добу, 15 серпня, згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, російська армія втратила на фронті більше тисячі солдатів, різну військову техніку, зокрема танки та дрони.