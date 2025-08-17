Средство ПВО, 8 бронемашин, 900 солдат: потери армии РФ за сутки

Как ранее писало РБК-Украина, ВСУ успешно держат оборону возле Доброполья Донецкой области. Однако российское военное командование пытается осуществить прорыв на этом участке фронта, для чего перебрасывает силы и средства. Пока их попытки безуспешны.

За минувшие сутки, 15 августа, согласно сообщению Генштаба ВСУ, российская армия потеряла на фронте более тысячи солдат, различную военную технику, в том числе танки и дроны.