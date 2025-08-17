RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Средство ПВО, 8 бронемашин, 900 солдат: потери армии РФ за сутки

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российская армия потеряла на фронте 900 человек личного состава, одно средство ПВО, а также 4 танка и 8 бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 17 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1069950 (+900) чел;
  • танков -11116 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 23143 (+8) ед;
  • артиллерийских систем - 31589 (+49) ед;
  • РСЗО - 1468 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1208 (+1) ед;
  • самолетов - 422 (+0) ед;
  • вертолетов - 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 51528 (+186);
  • крылатые ракеты - 3558 (+0);
  • корабли/катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - одна;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 58821 (+88);
  • специальная техника - 3942 (+0).

 

Как ранее писало РБК-Украина, ВСУ успешно держат оборону возле Доброполья Донецкой области. Однако российское военное командование пытается осуществить прорыв на этом участке фронта, для чего перебрасывает силы и средства. Пока их попытки безуспешны.

За минувшие сутки, 15 августа, согласно сообщению Генштаба ВСУ, российская армия потеряла на фронте более тысячи солдат, различную военную технику, в том числе танки и дроны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация