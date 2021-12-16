Для защиты Черноморского региона: в Румынию прибыли истребители НАТО

Два истребителя НАТО прибыли в румынский город Кимпия-Турзи. Они будут защищать воздушное пространство в Черноморском регионе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Американские истребители F-15 будут осуществлять полеты с итальянскими Eurofighter, которые уже находятся в стране. Самолеты Италии будут действовать в Румынии в течение следующих 3 месяцев.
В НАТО отметили, что речь идет о запланированном развертывании, которое направлено на:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский инициировал переговоры с партнерами в Черноморском регионе.
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, со своей стороны, назвал ситуацию в Украине и в Черноморском регионе тревожной.