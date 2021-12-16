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Для защиты Черноморского региона: в Румынию прибыли истребители НАТО

Автор: Сергей Пышкин

Два истребителя НАТО прибыли в румынский город Кимпия-Турзи. Они будут защищать воздушное пространство в Черноморском регионе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Американские истребители F-15 будут осуществлять полеты с итальянскими Eurofighter, которые уже находятся в стране. Самолеты Италии будут действовать в Румынии в течение следующих 3 месяцев.

В НАТО отметили, что речь идет о запланированном развертывании, которое направлено на:

  • обеспечение воздушного пространства союзников Альянса в Черноморском регионе;
  • укрепление международных отношений;
  • улучшение оперативной совместимости между союзниками.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский инициировал переговоры с партнерами в Черноморском регионе.

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, со своей стороны, назвал ситуацию в Украине и в Черноморском регионе тревожной.

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НАТОРумыния