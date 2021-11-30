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Глава МИД Румынии назвал ситуацию в Украине и Черном море тревожной

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 20:02
Глава МИД Румынии назвал ситуацию в Украине и Черном море тревожной Фото: министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску (facebook.com/mae.romania)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску назвал ситуацию в Украине и в Черноморском регионе тревожной. Он также добавил, что ситуацию в регионе обсудят в рамках встреч глав МИД стран НАТО 1 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"В то же время, еще одна очень важная тема, которую мы сегодня имеем, это тревожная ситуация в соседних с альянсом регионах в Украине и вокруг нее, а также в Черноморском регионе. И это действительно важно", - заявил Ауреску.

Он также подчеркнул, что безопасность Черного моря является неотъемлемой частью безопасности НАТО и оказывает влияние на европейскую безопасность.

"Мы должны быть в состоянии избежать ситуации, когда Черное море становится инструментом для проецирования влияния на Альянс. Очень важно иметь высокий уровень стратегической ситуационной осведомленности о том, что происходит на местах. Также важно, чтобы мы укрепили позицию сдерживания и обороны на всем восточном фланге", - добавил глава МИД Румынии.

По его словам, 1 декабря ситуацию по соседству с Альянсом обсудят с Украиной и с Грузией.

"Я еще раз заявляю о полной поддержке суверенитета и ее партнеров. Мы это также обсудим. Сложный регион, где и НАТО, и ЕС имеют важные интересы, стратегический интерес помочь этому региону как стабильному региону, где мы проецируем безопасность и наши общие демократические ценности", - добавил Ауреску.

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