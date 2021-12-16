Украина инициировала переговоры с партнерами в Черноморском регионе. Зеленский объяснил зачем
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона инициировала переговоры с партнерами в Черноморском регионе. Он объяснил, зачем это Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента на совместном с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге.
"Украина инициировала переговорный процесс с партнерами в Черноморском регионе для повышения мер доверия, увеличения количества учений и мероприятий подготовки", - заявил он.
Он надеется, что эта инициатива найдет отклик у партнеров.
"Стабильность Черноморского региона - это наш общий интерес", - заявил Зеленский.