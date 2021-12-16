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Украина инициировала переговоры с партнерами в Черноморском регионе. Зеленский объяснил зачем

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Киев, Четверг 16 декабря 2021 12:17
Украина инициировала переговоры с партнерами в Черноморском регионе. Зеленский объяснил зачем Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона инициировала переговоры с партнерами в Черноморском регионе. Он объяснил, зачем это Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента на совместном с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом брифинге.

"Украина инициировала переговорный процесс с партнерами в Черноморском регионе для повышения мер доверия, увеличения количества учений и мероприятий подготовки", - заявил он.

Он надеется, что эта инициатива найдет отклик у партнеров.

"Стабильность Черноморского региона - это наш общий интерес", - заявил Зеленский.

Напомним, глава МИД Румынии назвал ситуацию в Украине и Черном море тревожной.

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