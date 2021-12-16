Для захисту Чорноморського регіону: до Румунії прибули винищувачі НАТО

Два винищувачі НАТО прибули у румунське місто Кимпія-Турзій. Вони захищатимуть повітряний простір у Чорноморському регіоні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.
Американські винищувачі F-15 здійснюватимуть польоти з італійськими Eurofighter, які вже перебувають в країні. Літаки Італії діятимуть в Румунії протягом наступних 3 місяців.
У НАТО відзначили, що йдеться про заплановане розгортання, яке спрямоване на:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський ініціював переговори з партнерами в Чорноморському регіоні.
Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, зі свого боку, назвав ситуацію в Україні і в Чорноморському регіоні тривожною.