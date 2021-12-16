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Для захисту Чорноморського регіону: до Румунії прибули винищувачі НАТО

Автор: Сергій Пишкін

Два винищувачі НАТО прибули у румунське місто Кимпія-Турзій. Вони захищатимуть повітряний простір у Чорноморському регіоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Американські винищувачі F-15 здійснюватимуть польоти з італійськими Eurofighter, які вже перебувають в країні. Літаки Італії діятимуть в Румунії протягом наступних 3 місяців.

У НАТО відзначили, що йдеться про заплановане розгортання, яке спрямоване на:

  • забезпечення повітряного простору союзників Альянсу у Чорноморському регіоні;
  • зміцнення міжнародних відносин;
  • покращення оперативної сумісності між союзниками.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський ініціював переговори з партнерами в Чорноморському регіоні.

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, зі свого боку, назвав ситуацію в Україні і в Чорноморському регіоні тривожною.

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НАТОРумунія