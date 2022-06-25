Защиту границы с Россией и Беларусью хотят усилить: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает усиление украинской границы с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта .

В пределах 2 км вдоль госграницы с Россией и Беларусью предлагается запретить свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение людей и прооведение каких-либо других работ, не связанных с обороной или охраной границы.

Кроме того, законопроект призван закрепить на законодательном уровне фактически существующий комплекс мер по прикрытию госграницы на угрожаемых участках в случае реальных угроз нападения на Украину или вооруженной агрессии.

Также Рада предлагает устранить преграды для инженерного обустройства инфраструктуры границы на землях природно-заповедного фонда. К тому же, планируется выделить вдоль границы с Россией и Беларусью большую доли земель для обустройства средств защиты и обороны, в том числе минных полей.

Депутаты также предлагают упростить процедуру принудительного выдворения из Украины нелегальных мигрантов, которые были задержаны за незаконное пересечение границы или другие грубые нарушения законодательства.