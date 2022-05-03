Защитники "Азовстали" призвали немедленно эвакуировать гражданских с территории завода

Защитники "Азовстали" в Мариуполе призвали немедленно эвакуировать гражданских с территории завода. Замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") добавил, что в результате сегодняшних бомбардировок и обстрелов погибли две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полка "Азов".

Он напомнил, что сегодня российские войска пошли на штурм "Азовстали" . По его словам, перед началом атаки оккупанты интенсивно обстреливали территорию завода из артиллерии и танков, а также наносили массированные бомбовые удары. Паламар добавил, что погибли две гражданские женщины.

"Призываем принять немедленные меры по эвакуации гражданских, которые находятся на территории завода и обеспечить их безопасности во время доставки в Запорожье, на подконтрольную Украине территорию", - сказал Паламар.

Напомним, 1 мая с территории "Азовстали" удалось вывести около 100 мирных жителей. На следующий день планировалось продолжить эвакуацию гражданских, но она не состоялась.

Отметим, колонна с эвакуированными мариупольцами сегодня прошла последний блокпост оккупантов и скоро будет в Запорожье.

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