Захисники "Азовсталі" закликали негайно евакуювати цивільних з території заводу

Захисники "Азовсталі" в Маріуполі закликали негайно евакуювати цивільних з території заводу. Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламара ("Калина") додав, що в результаті сьогоднішніх бомбардувань і обстрілів загинули дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал полку "Азов".